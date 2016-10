sixx 08:25 bis 10:30 Komödie Call Center - Bei Anruf Liebe GB, USA, IND 2008 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Granger Woodruff liebt die Stimme von Jennifer vom Kreditkarten-Callcenter. Er ruft sie ständig an und die Gespräche werden immer länger. Nun wünscht er endlich einmal ein persönliches Treffen. Das ist aber nicht so einfach, denn Jennifer heißt eigentlich Priya Sethi und ihr Arbeitsplatz ist in Mumbai. Das hat sie Granger aber bislang noch nicht gesagt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Metcalfe (Granger Woodruff) Shriya Saran (Priya R. Sethi) Larry Miller (Kit Hawksin) Michael Chen (Mike) Nouva Monika Wahlgren (Ula) Sara Foster (Emory Banks) Austin Basis (Charlie Hendricks) Originaltitel: The Other End of the Line Regie: James Dodson Drehbuch: Tracey Jackson Kamera: Harlan Bosmajian Musik: B.C. Smith Altersempfehlung: ab 6