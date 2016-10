SAT.1 Gold 14:35 bis 15:00 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Aus dem Kindersitz entführt Aus dem Kindersitz entführt D 2011 2016-10-03 21:30 16:9 Merken Ein Alptraum für jede Mutter: Ihr Baby wird am helllichten Tag aus dem Auto entführt. Die junge Frau verdächtigt ihren Exfreund. Die Kommissare vom K11 arbeiten auf Hochtouren, um das Kind zu finden. Doch bald werden sie skeptisch: Die Zeitangaben der Mutter stimmen nicht. Was ist wirklich mit dem Neugeborenen passiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz