SAT.1 Gold 10:45 bis 11:10 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Verwaiste Eltern Verwaiste Eltern D 2011 2016-10-03 00:50 16:9 Seit einem Jahr vermissen Marie und Benjamin Müller ihre 18-jährige Tochter Lilly. Als die Kommissare überraschend Spuren von Lilly finden, beginnt für die verzweifelten Eltern eine Achterbahn der Gefühle, denn an dem Ort, an dem man Lillys Fingerabdrücke findet, liegt eine Leiche. Können die Ermittler das mysteriöse Rätsel lösen? Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln