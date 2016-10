SAT.1 Gold 08:55 bis 09:20 Dokusoap Lenßen & Partner Verhängnisvoller Heiratsschwindel Verhängnisvoller Heiratsschwindel D 2007 2016-10-08 02:45 Merken Die Ermittler sind einem Heiratsschwindler auf der Spur. Er lockt eine Frau nach der anderen in eine Falle und bringt sie um ihr gesamtes Vermögen. Dann wird der Heiratsschwindler entführt. Haben sich die Frauen gegen ihn verschworen und wollen sich an ihm rächen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Lenßen, Katja Hansen, Sandra Nitka, Tim Riedel, Christian Storm, Gabi von Polsdor Originaltitel: Lenßen & Partner