SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2016 2016-10-03 03:45 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Wenn es am Maschendrahtzaun zum äußersten kommt, ist die Schiedsfrau zur Stelle. Eine der drei Kandidatinnen schlichtet Streitigkeiten, außergerichtlich und ehrenamtlich. Fast immer findet sie eine gute Lösung des Konfliktes. Das schont nicht nur die Gerichte, sondern auch die Geldbeutel der Streithähne. Einer der Kandidaten in Runde zwei verlegt als Sanitärinstallateur Rohre. Darin ist er Weltmeister: In Brasilien setzte er sich gegen 1.200 andere Teilnehmer durch und gilt damit als bester Rohrverleger der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Smudo, Pierre M. Krause Originaltitel: Sag die Wahrheit

