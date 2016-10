SWR 18:05 bis 19:15 Show Ehrensache 2016 aus Mayen 2016 Stereo 16:9 Merken Sie hören sich die Nöte von Menschen in Lebenskrisen an, sie besuchen Senioren im Heim oder sie trainieren Jugendsportgruppen: Rund 1,5 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz engagieren sich in einem Ehrenamt. Ohne ihren Einsatz wäre die Welt viel ärmer. Vom Ehrenamtstag in Mayen am 28. August 2016 sendet das SWR Fernsehen live und zeichnet Menschen aus, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für andere einsetzen. Die Preisträger stehen im Mittelpunkt der Fernsehshow. Der Comedian Andy Ost und Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn stellen die Preisträger vor, die zuvor aus rund 100 eingereichten Vorschlägen ausgewählt wurden. Drei Preise übergeben die Prominenten, einen vierten Preis überreicht Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Den fünften Preis küren die Zuschauer der SWR Landesschau RP und die Hörer von SWR4. Wer diesen Publikumspreis erhält, bleibt bis zuletzt spannend und wird erst während der Sendung verraten. Als Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement sorgen Glasperlenspiel, Andy Ost und Guido Cantz für gute Unterhaltung in der "Ehrensache 2016". Martin Seidler wird die Fernsehshow aus Mayen moderieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ehrensache 2016