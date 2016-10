SWR 14:45 bis 15:30 Dokumentation Scheunenschätze - Neues von alten Traktoren und ihren Besitzern D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Eine Ladepritsche auf drei Rädern nannten Spötter den Dieselzwerg der Firma Kühner & Berger. Für Kevin Wölfle aus Sasbach ist er die Erfüllung seines Kindheitstraumes - klein, wendig, bärenstark, sagt der 27-Jährige. Nur noch 40 Stück gibt es weltweit. Sein Name steht für eine ganze Traktoren-Dynastie. Wenn man in die Scheune von Hans Kramer blickt, scheint es, als sei die Welt für einen Moment stehen geblieben. Vom Prototyp bis zum Schwungrad-Schlepper steht hier alles, gebaut im Familien-Werk nebenan, in Gutmadingen. Die bis zu 80 Jahre alten Oldtimer haben zwar inzwischen Patina angesetzt, laufen aber wie am ersten Tag. Den kennt heute kaum mehr jemand: Ladog - Leichte Arbeit durch ordentliches Gerät. So lautet der Name des Dreirad-Schleppers von Helmut Rombach. Konstruiert im 50 Kilometer entfernten Nordrach im Schwarzwald, wo die Firma heute noch Kommunal-Fahrzeuge baut. Der SWR hat wieder "Scheunenschätze" gesucht und ist fündig geworden: zum Beispiel einen 60 Jahre alten Eicher, eine John Deere oder den Letzten seiner Art in Deutschland - einen französischer Latil, ein Unikat, das im Saarland steht. Und alle Scheunenschätze sind noch im Einsatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scheunenschätze - Neues von alten Traktoren und ihren Besitzern