SWR 06:25 bis 08:00 Liebesfilm Heidelberger Romanze D 1951

Eigentlich reist die hübsche Susanne (Liselotte Pulver) aus Amerika an, um ihrem Freund Erwin die Leviten zu lesen, denn der hatte ihr aus Heidelberg telegrafiert, er wolle die Verlobung auflösen. Doch kaum in Deutschland angekommen, legt sich Susannes Wut, als sie sich Hals über Kopf in den Studenten Hans-Joachim (O. W. Fischer) verliebt, der sich sogar als ein waschechter Prinz entpuppt.

Schauspieler: O.W. Fischer (Hans-Joachim, Prinz von Reiningen) Liselotte Pulver (Susanne Edwards) Gardy Granass (Die junge Fannerl Brückner) Gunnar Möller (Der junge William Edwards) Hans Leibelt (Der alte William Edwards) Hans Reiser (Erwin Turner) Ruth Niehaus (Gabriele Altendorf) Originaltitel: Heidelberger Romanze Regie: Paul Verhoeven Drehbuch: Willy Clever, Karl Peter Gillmann Kamera: Konstantin Irmen-Tschet Musik: Werner Richard Heymann