kabel eins 18:20 bis 19:15 Krimiserie Castle Ein Mörder auf Zeitreise USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Mathematikgenie Daniel Goldstain wurde mit einer 200 Jahre alten Bleikugel erschossen. Castle vermutet, dass es sich um einen zeitreisenden Killer handelt. Seine Theorie scheint sich zu bestätigen, als ein Verdächtiger in typisch viktorianischer Kleidung und ein modifizierter DeLorean erscheinen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: David Grae Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12