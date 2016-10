kabel eins 16:35 bis 17:30 Krimiserie Castle Eine tödliche Affäre USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Castle hat sich schon seit Monaten nicht mehr bei Beckett gemeldet. Er hat an seinem neuesten Krimi gearbeitet, der jetzt in den Buchhandlungen gefeiert wird. Doch dann wird Beckett zu einem Tatort gerufen, wo sie Castle über einer Frau stehend und mit einer Waffe in der Hand findet. Er beteuert, unschuldig zu sein, doch Beckett muss ihn wegen Mordverdacht verhaften In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Rob Bowman Drehbuch: Andrew W. Marlowe Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12