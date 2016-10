kabel eins 14:40 bis 15:30 Krimiserie The Mentalist Stimmen aus dem Jenseits USA 2008 16:9 Merken Rosemary Tennant wird von ihrem Auto überrollt und stirbt dabei. Kurz zuvor ließ sie ihre Wahrsagerin Kristina und ihren Fotografen Jeremy in ihr Testament eintragen. Ihren drogenabhängigen Sohn schloss sie in diesem Augenblick aus. Patrick Jane muss so in mehrere Richtungen fahnden. Dabei helfen gefundene Mitschnitte von Séancen, welche die Verstorbene durchführte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) J.R. Bourne (Jeremy Hale) Noel Fisher (Travis Tennant) Originaltitel: The Mentalist Regie: Martha Mitchell Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6