kabel eins 12:50 bis 13:45 Krimiserie The Mentalist Beste Freundinnen USA 2008 16:9 Nicole und ihre Freundin Kara werden vermisst. Als in einer verlassenen Gegend ein Auto gefunden wird und eine Verbindung zwischen den Mädchen besteht, schaltet sich das CBI ein. Kara wurde in dem Wagen ermordet, doch wo ist Nicole abgeblieben? Sie wird verwirrt und bewaffnet an einer Tankstelle gefunden Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) W. Earl Brown (Rulon Farnes) Shelby Fenner (Nicole Gilbert) Originaltitel: The Mentalist Regie: John Behring Drehbuch: Andi Bushell Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6