kabel eins 08:30 bis 09:25 Krimiserie Castle Die Domina schlägt immer zweimal zu USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Die Leiche einer halbnackten Frau, mit Karamellsoße bedeckt und an ein Klettergerüst gefesselt, wird auf einem Spielplatz gefunden. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Studentin, die eine Arbeit über die Soziologie sexueller Dominanz schrieb. Anscheinend arbeitete Jessica selbst als Domina. Castle stellt überrascht fest, dass Beckett sich in sadomasochistischen Praktiken auskennt Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Ruben Santiago-Hudson (Roy Montgomery) Originaltitel: Castle Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Kate Sargeant Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12