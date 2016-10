Hessen 02:55 bis 04:05 Krimi Der Staatsanwalt hat das Wort: Der Kurschatten DDR 1978 SW Live TV 20 40 60 80 100 Merken Am Ende ihres Kuraufenthaltes hat Gisela Reismann ihre Beziehungen zu Wolfgang Metzner, einem attraktiven "Kurschatten", abgebrochen. Dennoch bedroht dieser Kurschatten ihre Familie. Fragen tauchen auf, Eheauseinandersetzungen folgen. Gisela Reismann muss erkennen, dass sie ihre Ehe riskiert und in dieser zugespitzten Situation nur mühevoll ihre Handlungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit wieder herstellen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hildegard Alex (Gisela Reismann) Reinhard Michalke (Reinhold Reismann) Cathrin Henning (Marion Reismann) Michael Scholz (René Reismann) Otto Mellies (Wolfgang Metzner) Sonja Hörbing (Beatrice Schröder) Gela Götze (Elke) Originaltitel: Der Staatsanwalt hat das Wort Regie: Vera Loebner Drehbuch: Ulrich Waldner, Käthe Riemann, Carmen Richter Kamera: Winfried Kleist

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 365 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 165 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 95 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 01:35 bis 04:05

Seit 90 Min.