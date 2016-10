Hessen 21:45 bis 23:10 Krimi Tatort Schön ist anders D 2010 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als Polizisten auf einer Baustelle ein verlassenes und demoliertes Fahrzeug finden, machen sie eine grausige Entdeckung: Im Kofferraum des Autos liegt eine Leiche. Die herbeigerufenen Hauptkommissare Eva Saalfeld und Andreas Keppler ermitteln, dass es sich bei dem Toten um Jörg Korsack handelt, den Personalleiter der städtischen Verkehrsbetriebe. Er ist brutal erschlagen worden. Seine ständigen Affären mit jüngeren Frauen waren seiner Frau Sabine, auch wenn sie das Gegenteil behauptet, ein Dorn im Auge. Auch in seinem Betrieb war er nicht sehr beliebt. Besondere Schwierigkeiten hatte er mit der langjährigen Mitarbeiterin Moni Fischer wegen ihrer Alkoholabhängigkeit. Als sich herausstellt, dass das Auto, in dem der Tote gefunden wurde, ihrem Ehemann Uwe gehört, rückt das Ehepaar ins Zentrum der Ermittlungen. Dabei erfahren die Kommissare, dass Fischers Sohn Tobias, der eine Lehre im Verkehrsbetrieb beginnen sollte, mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus liegt. War er eifersüchtig auf Korsack, weil der ein Verhältnis mit der hübschen Straßenbahnfahrerin Mandy Wachowiak angefangen hatte, in die der Junge heillos verliebt war? Korsacks Stellvertreter Siggi Mertens hat eine ganz eigene Sicht auf seinen Chef und war mit dessen Führungsstil und Disziplinarmaßnahmen Moni Fischer gegenüber nicht einverstanden. Als sich herausstellt, dass Mandy von Korsack ein Kind erwartet, überschlagen sich die Ereignisse ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Thomalla (Hauptkommissarin Eva Saalfeld) Martin Wuttke (Hauptkommissar Andreas Keppler) Jule Böwe (Moni Fischer) Martin Brambach (Uwe Fischer) Carla Sewczyk (Nele Fischer) Philipp Gerstner (Tobias Fischer) Corinna Harfouch (Sabine Korsack) Originaltitel: Tatort Regie: Judith Kennel Drehbuch: Katrin Bühlig Kamera: Nathalie Wiedemann Musik: Florian Tessloff Altersempfehlung: ab 12