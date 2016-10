Hessen 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Ostfriesland - vom Winde verwirrt? / Moin - so begrüßt man sich in Ostfriesland zu jeder Tageszeit / Schauplatz der Ostfriesenkrimis / Rechnen wie ein Weltmeister / Der Erfinder der Ostfriesenwitze D 2015 Untertitel HDTV Merken Moin - so begrüßt man sich in Ostfriesland zu jeder Tageszeit. Die Menschen in der nordwestlichsten Ecke von Deutschland gelten als wortkarg, verschroben und sogar ein bisschen einfältig. Aber stimmt das wirklich? Tamina Kallert reist durchs Land - und trifft interessante und clevere (Wahl-)Ostfriesen jenseits aller Witze: den Rechenweltmeister Jan van Koningsveld, den Ostfriesenkrimi-Autor Klaus-Peter Wolf, das "Wältmeisterteam" im Schlickschlittenrennen, Neele Sinning, die mit plattdeutschen Videoclips auf YouTube Erfolg hat, und Borwin Bandelow, den Erfinder der Ostfriesenwitze. Und sie lernt ein Land der Superlative kennen: Rysum hat eine der ältesten Orgeln und Surhusen den schiefsten Turm der Welt. Detern rühmt sich mit der schmalsten Autobrücke Europas, und in Campen steht der höchste Leuchtturm Deutschlands. In Ostfriesland sitzt der weltweit führende Hersteller von Windrädern. Und hier oben haben sogar die Kühe eine eigene Miss-Wahl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tamina Kallert Originaltitel: Wunderschön! Regie: Dieter Schug