Hessen 15:50 bis 17:15 Liebesfilm Liebe unter weißen Segeln D 2001 2016-10-04 06:20 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Marineärztin Dr. Karen Stendal wird auf das Segel-Schulschiff "Albatros" abkommandiert, das von ihrer großen Liebe Gregor Simonis als Kapitän geleitet wird. Doch wider erwarten verhält Gregor sich betont kühl und abweisend gegenüber der attraktiven Ärztin. Während eines Landganges in Lissabon lässt Karen sich auf eine Affäre mit dem charmanten Journalisten Thomas Sand ein. Als Karen jedoch den Grund für Gregors sonderbare Zurückhaltung erfährt, weiß sie, dass er sie jetzt mehr braucht als je zuvor. - "Liebe unter weißen Segeln" ist ein gefühlvoll inszeniertes Liebesmelodram, mit Christina Plate, Miguel Herz-Kestranek, Mark Keller und Christian Kahrmann in den Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christina Plate (Dr. Karen Stendal) Miguel Herz-Kestranek (Kapitän Gregor Simonis) Mark Keller (Thomas Sand) Christian Kahrmann (Oliver Brengel) Immanuel Storm (Tobias Ernst) Yve Burbach (Tanja Keil) Klaus Zmorek (Hannes Meier) Originaltitel: Liebe unter weißen Segeln Regie: Robert Pejo Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Randy Franken Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6