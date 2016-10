Hessen 10:35 bis 11:20 Dokumentation Holgers Hessen Die Einheit - Kleine Zeitreisen mit Holger Weinert D 2015 Live TV Merken Vor gut 25 Jahren, als die Grenzen offen waren, entwickelte sich eine ganz enge Beziehung zwischen Hessen und Thüringen. Ganze Heerscharen von hessischen Politikern fielen im Nachbarland ein. Schließlich gab es dort die ersten freien Wahlen. Es folgte die Wirtschafts- und Währungsunion und schließlich, am 3. Oktober 1990, die Deutsche Einheit. Das hr-fernsehen verfolgte all diese Stationen und Entwicklungen. Holger Weinert besucht die Schauplätze, von denen er damals berichtete: Erfurt, Arnstadt und Eisenach, und er trifft Menschen wieder, die das Vierteljahrhundert der Veränderung mehr oder weniger gut überstanden haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Holgers Hessen