Hessen 06:50 bis 08:20 Dokumentation Giraffe, Erdmännchen & Co. XL Gorilla-Zwillinge im Frankfurter Zoo D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Im Frankfurter Zoo gibt es eine Sensation: Gorilla-Weibchen Dian hat gleich doppelt Nachwuchs bekommen. Tierpflegerin Petra Blasch war bei der Geburt dabei und ist immer noch begeistert. Das letzte Mal gab es vor fast 50 Jahren eine Zwillingsgeburt bei Gorillas in einem deutschen Zoo - übrigens auch in Frankfurt. Doch Zwillingsgeburten sind, wie beim Menschen, nicht ohne Risiko. Für die Schildkröten im Kronberger Opel-Zoo gibt es heute eine hessische Delikatesse: Frankfurter Grüne Soße. Nur die krause Petersilie muss Tierpfleger Peter Schramm aussortieren, denn die Leckermäuler sind wählerisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Giraffe, Erdmännchen und Co.-XL