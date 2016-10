Kabel1 Doku 03:00 bis 03:45 Dokumentation Ungeklärt - Mord verjährt nicht Blutiger Schnee CDN 2008 16:9 HDTV Merken Am Morgen des 31. Januar 1969 wird eine junge Frau niedergestochen und ihr Körper im Schnee zurückgelassen. Das Opfer ist die Schwesternhelferin Gail Miller; die Polizei fahndet unter Hochdruck nach dem Killer. Plötzlich meldet sich ein Teenager mit dem Namen des angeblichen Täters ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Berns (Don Berns) Michael Rode (David Milgaard) Michael Cooper (Larry Fisher) Mark Wiebe (Detective One) Jody Hewston (Detective Two) Brittany Bailey (Gail Miller) Clare Cortese (Nachbarin) Originaltitel: Cold Blood Regie: Alan Goluboff Drehbuch: Carl Knutson Musik: Walter Rathie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 368 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 168 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 98 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 01:35 bis 04:05

Seit 93 Min.