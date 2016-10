Kabel1 Doku 18:45 bis 19:30 Dokumentation Mysterien im Museum Baseball-Stalker, Peggy Shippen USA 2013 2016-10-04 11:50 16:9 HDTV Merken Don Wildman enträtselt mit einer Reihe von Briefen einen weltbekannten Täuschungsversuch. Er untersucht kunstvoll verzierte Tapeten, die erstaunliche Erkenntnisse über das Weltall offenbaren und einen Baseballschläger aus New Jersey. In Google-Kalender eintragen Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum