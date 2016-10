Super RTL 20:15 bis 22:15 Abenteuerfilm Die fast vergessene Welt USA 2009 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Paläontologe Dr. Rick Marshall gehört mit seinen kontroversen und zum Teil abstrus klingenden Theorien nicht gerade zu den angesehensten Vertretern seines Fachs. Als der dickköpfige Wissenschaftler seine Theorie über einen Zusammenhang zwischen Paläontologie und Quantenphysik in einer Fernsehshow verteidigt, gerät er mit dem ebenfalls unnachgiebigen Moderator der Sendung so stark aneinander, dass er von da an nur noch als Grundschullehrer weiterarbeiten darf. Drei Jahre nach diesem Debakel trifft er jedoch unverhofft auf eine Studentin, die seiner Überzeugung Glauben schenkt: Gemeinsam mit Holly Cantrell, die seine Theorien studiert hat, macht sich der chaotische Forscher sofort auf den Weg, einen selbstgebauten Apparat zu testen, der Sprünge durch die Zeit erlauben soll. Doch irgendetwas geht bei dem Experiment schief: Dr. Marshall und Holly fallen in eine Art Zeitloch - und reißen dabei auch noch den unschuldigen Touristen Will Stanton mit, der sich jedoch als unerschütterlicher Weggefährte entpuppen soll. Und das ist auch bitter nötig: Denn das illustre Trio findet sich plötzlich in einer unbekannten Umgebung und Zeit wieder und macht sogleich erste unliebsame Bekanntschaften mit gefährlichen Urzeit-Sauriern, blutrünstigen Riesenmoskitos und merkwürdigen, halluzinogen Früchten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Ferrell (Park Ranger Rick Marshall) Anna Friel (Holly Cantrell) Danny McBride (Will Stanton) Jorma Taccone (Chaka) John Boylan (Enik) Matt Lauer (Matt Lauer) Scott Dorel (Pakuni) Originaltitel: Land of the Lost Regie: Brad Silberling Drehbuch: Chris Henchy, Dennis McNicholas Kamera: Dion Beebe Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 12