Super RTL 10:30 bis 12:05 Familienfilm Die kleinen Superstrolche retten den Tag USA 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Strolche um Alfalfa, Spanky und Darla haben eine besonders schwere Aufagabe zu meistern: Die Bäckerei ihrer Großmutter steht kurz vor der Pleite und zu allem Überfluss hat es auch noch ein wohlhabender Geschäftsmann auf den Betrieb abgesehen. Obwohl sie mit großem Eifer versuchen, auf den unterschiedlichsten Wegen an Geld zu kommen, erweisen sich weder Taxifahren noch eine Haustierwäscherei als geeignete Finanzierungsmodelle. Als die Strolche schon aufgeben wollen, hören sie von einem Gesangs-Wettbewerb, dessen erster Platz mit einem üppigen Preisgeld belohnt wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Azlynn (Miss Crabtree) Lex Medlin (Kennedy) Doris Roberts (Oma) Greg Germann (Big Ray) Jet Jurgensmeyer (Spanky) Drew Justice (Alfalfa) Connor Berry (Stymie) Originaltitel: The Little Rascals Save the Day Regie: Alex Zamm Drehbuch: William Robertson, Alex Zamm Kamera: Levie Isaacks Musik: Chris Hajian