Super RTL 06:25 bis 07:35 Trickserie Mike der Ritter - Mikes tapferste Mission GB, CDN 2015 Stereo HDTV Mikes Zeit als Ritterlehrling naht sich dem Ende. Eine letzte Prüfung gilt es allerdings noch zu meisten: Mike soll das große Rätsel um eine geheimnisvolle Kugel lösen. Unter bestimmten Bedingungen liefert die Kugel einem Lösungshinweise. Doch welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Gemeinsam mit seinen Freunden macht Mike sich an des Rätels Lösung. Mikes Widersacher Edward versucht alles um die Arbeit der Freunde zu sabotieren und stiehlt kurzerhand die magische Rätselkugel. Originaltitel: Mike the Knight