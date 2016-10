Super RTL 22:15 bis 00:20 Komödie Evolution USA 2001 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei einer Vorbereitung auf seine Feuerwehrprüfung beobachtet Wayne einen gewaltigen Meteoriteneinschlag. Am nächsten Tag sind die Wissenschaftler Dr. Kane und Prof. Block die ersten Interessierten, die Proben von dem Meteoriten nehmen. Sie stoßen auf eine unbekannte Lebensform, die sich rasant weiterentwickelt. Als das Gebiet vom Militär in Beschlag genommen wird, treffen die zwei Professoren auf die Epidemiologin Dr. Reed, von der sie zu Beginn an nur wenig Vertrauen geschenkt bekommen. Als die außerirdische Lebensform sich zu gefährlichen Kreaturen entwickelt, die eine Bedrohung für das gesamte Land darstellen, müssen Kane, Block, Reed und Wayne zusammenarbeiten, um die Welt zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Dr. Ira Kane) Julianne Moore (Dr. Allison Reed) Orlando Jones (Prof. Harry Phineas Block) Seann William Scott (Wayne Grey) Dan Aykroyd (Lewis, Gouverneur von Arizona) Ethan Suplee (Deke) Ted Levine (Dr. Woodman) Originaltitel: Evolution Regie: Ivan Reitman Drehbuch: David Diamond, David Weissman, Don Jakoby Kamera: Michael Chapman Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12

