Super RTL 12:05 bis 13:40 Trickserie Inspector Gadget: Verwechslungsgefahr! CDN, USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Lange Zeit war er der Schrecken aller Verbrecher, doch vor einigen Jahren hat sich Inspector Gadget in den Ruhestand zurückgezogen. Jetzt genießt der schusselige Rentner sein Leben, doch wird er jäh aus diesem Zustand gerissen: Die Polizei bittet ihn, sie im Kampf gegen Dr. Kralle zu unterstützen, der aus der Kältestarre erwacht ist. Die Lage ist so ernst, dass Inspector Gadget keine Wahl bleibt und er in den Polizeidienst zurückkehrt. Gemeinsam mit seiner Nichte Sophie und ihrem Hund Fino nimmt er den Kampf gegen Dr. Kralle und sein Team wieder auf. Natürlich kann er dabei nicht auf seine berühmte Uniform sowie die genialen Go-Go-Gadgetos verzichten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inspector Gadget Altersempfehlung: ab 6