TLC 02:55 bis 03:40 Dokumentation Love Kills Heiß und skrupellos USA 2011 Merken Keyon und Avis leben in einer harmonischen Beziehung. Das junge Paar ist frisch verlobt und gerade in ein neues Haus gezogen, als die freudige Nachricht kommt: Avis erwartet ihr erstes Kind. Doch das Glück nimmt eine jähe Wendung, als Keyon die attraktive Englischlehrerin Carla kennenlernt. Carla ist sehr sexy und ganz anders als seine Ehefrau. Schon nach wenigen Wochen beginnen die beiden eine leidenschaftliche Affäre, die immer intensiver wird. Eines Tages wird die hochschwangere Avis brutal ermordet aufgefunden. Die Ermittler wissen nichts von dem Dreiecksverhältnis und gehen zunächst von einem Raubüberfall aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scorned: Love Kills

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 366 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 166 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 96 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 01:35 bis 04:05

Seit 91 Min.