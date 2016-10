TLC 22:55 bis 23:50 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Familienaufruhr USA 2014 Merken Als Vanessa nach einem heißen Date Jay mit nach Hause nimmt, ist Hündchen Cookie von dem Konkurrenten gar nicht begeistert, im Gegenteil: Vanessas vierbeiniger Liebling ist so eifersüchtig, dass er Jay an einer besonders schmerzhaften Körperstelle beißt, so dass der junge Mann in höchster Panik in die Notaufnahme eilt. Auch das geplante Schäferstündchen von Cheri und Kendrick endet unromantisch, als Cheri mit schlimmen Bauchkrämpfen in die Klinik muss. Und Dr. Hadpawat muss eine Familienkrise schlichten, als ein frischverheiratetes - und angeblich jungfräuliches - Paar mit der ganzen Verwandtschaft in seine Praxis stürzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ritza Calixte (Cheri) Yvette Esmeralda paz Favela (Nurse) Michael Guirguis (Himself - Michael Guirguis, MD) Patrick Hercamp (Taylor) Ali Iovino (Rachel) Heather Rose Walters (Nurse Sunshine) Sofea Watkins (Cheri's Mom) Originaltitel: Sex Sent Me to the ER Regie: Justin Jones Musik: Christopher Nickel