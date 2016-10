TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap Gypsy Sisters Eine Frage des Vertrauens GB 2014 Merken Bevor Kayla und Richard ihr Eheversprechen in Ocean City, Maryland, bei einer Strandzeremonie erneuern, will Kayla einen feuchtfröhlichen Junggesellinnenabschied feiern. Nettie soll die Party organisieren und freut sich schon auf einen großartigen Abend unter Gypsy-Mädchen. Nach einer Segway-Tour, die von Joann alles abverlangt, gehen Kayla und ihre Freundinnen Klamotten shoppen und bereiten sich dann auf ihre Girls-Party vor. Leider macht ihnen Richard einen Strich durch die Rechnung und kündigt per Telefon an, dass er seiner Braut nachreisen und auch beim Junggesellinnenabschied zugegen sein wird. Lange Mienen sind vorprogrammiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Gypsy Sisters

