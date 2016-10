TLC 20:40 bis 21:05 Dokusoap Plötzlich Mutter Unerklärliche Bauchschmerzen USA 2011 Merken Nach einer komplizierten Schwangerschaft mit Krampfanfällen und Gesichtslähmungen kämpft die 20-jährige Victoria erfolglos gegen ihre überflüssigen Baby-Pfunde. Der wahre Grund für die hartnäckigen Extrakilos bleibt der jungen Frau aber verborgen, bis bei einem Besuch bei ihrer Schwiegermutter wie aus dem Nichts die Wehen einsetzen. Auf dem Schlafzimmerboden wird Victorias Ehemann so ungewollt zum Geburtshelfer und bringt mit seiner Frau den gemeinsamen Sohn zur Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Didn't Know I Was Pregnant