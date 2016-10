TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Plötzlich Mutter Geburt am Rastplatz USA 2011 Merken Die frisch verheiratete Stasi leidet am PCO-Syndrom. Ihre Chance, ein Kind zu bekommen, liegt durch diese Erkrankung bei nur zwölf Prozent. Gemeinsam mit ihrem Ehemann ist die 21-jährige Frau auf der Autobahn unterwegs - nicht ahnend, dass sie hochschwanger ist und kurz vor der Niederkunft steht. Auf einem verlassenen Rastplatz, ohne Handy-Empfang und rund 90 Meilen vom nächsten Krankenhaus entfernt, setzen plötzlich die Wehen ein. Und zu allem Überfluss liegt das Baby in Steißlage! Nur mit der Hilfe eines zufällig vorbeikommenden LKW-Fahrers muss das Paar den unerwarteten Nachwuchs zur Welt bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Didn't Know I Was Pregnant