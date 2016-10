TLC 18:20 bis 19:15 Dokusoap New York Ink - Tattoos fürs Leben Eine große Chance USA 2011 Merken Trouble im "Wooster Street Social Club". Tattoo-Virtuose Ami James sieht seine große Chance kommen, da sich prominente Kundschaft im neuen Studio angekündigt hat: Brittanny vom "Inked Magazine" - eine der angesagtesten Zeitschriften der Szene - möchte sich ein neues Tattoo stechen lassen. Damit will Ami zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Erstens könnte Mitarbeiterin Megan Massacre endlich zeigen, was sie drauf hat. Und zweitens, noch viel wichtiger, kann der Chef etwas für das Renommee seines Ladens tun, denn die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Doch wie so oft gibt es Ärger im Team, und Managerin Jessica verhält sich höchst unprofessionell. Die Situation droht zu eskalieren, und am Ende steht sogar der geplante Artikel im "Inked Magazine" auf der Kippe. Ami schäumt vor Wut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NY Ink