TLC 16:55 bis 17:25 Dokusoap Alle meine Frauen Der Preis der Polygamie USA 2011 Merken Kody Brown und seine zweite Frau Janelle planen einen entspannten Camping-Trip zum Arches-Nationalpark in Utha. Doch als Kody dafür neue Schlafsäcke kaufen will, gibt es schon den ersten Streit, weil die Großfamilie recht knapp bei Kasse ist. Kodys vierte Frau Robin fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut und hat den Eindruck, eine Belastung für die anderen zu sein. Sie möchte endlich einen festen Platz in der polygamen Beziehung und die anfallenden Aufgaben mit ihren Schwestern teilen. Doch zunächst müssen alle den Gürtel enger schnallen und sehen, wie sie mit möglichst geringen Ausgaben über die Runden kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meri Brown (Herself) Originaltitel: Sister Wives Regie: Tim Gibbons Musik: Rod Abernethy