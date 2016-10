TLC 14:40 bis 15:05 Dokusoap Style Surprise Serena USA 2014 Merken Serena aus New York City kleidet sich gerne farbig und ausgefallen. Sie beschreibt ihren Style als vielschichtig, geht für Mode-Coach Stacy aber eher als Lumpenpuppe auf Acid durch. Die 33-Jährige steht zu ihrem wilden Mix und leiht sich auch mal die Klamotten ihrer siebenjährigen Tochter, um andere Leute zu schockieren. Als Mutter von drei Kindern sieht sich Serena inzwischen aber auch in der Pflicht, ernst genommen zu werden. Viele Leute halten die New Yorkerin wegen ihrer schrägen Outfits für verrückt und fällen vorschnelle Urteile. Deshalb soll Stacy sie unterstützen, ihren Look und damit vielleicht auch ihr Leben zu verändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Love, Lust or Run