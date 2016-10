TLC 06:40 bis 07:00 Dokusoap Die Brautjungfern - Streit ums Kleid Uneinige Schwestern USA 2011 Merken In dieser Episode platzt Brooke fast der Kragen: Sie hat für ihre Brautjungfern kurze blaue Kleider ausgesucht, die zu ihrer frühlingshaften Strandhochzeit in Florida passen. Doch Trauzeugin Heather hasst Blau und besteht auf einer langen violetten Robe. Die sensible Robbi würde ihre Hochzeit am liebsten abblasen, weil ihre drei selbstsüchtigen Schwestern nicht in Ballkleidern in die Kirche wollen und sich auf kein Outfit einigen können. Shop-Besitzerin Lori und ihre Mitarbeiter müssen hier die Zügel in die Hand nehmen und den egozentrischen Geschwistern den Marsch blasen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Bridesmaids