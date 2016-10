SAT.1 Emotions 14:50 bis 15:15 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 16 D 2005 2016-10-04 09:20 16:9 Merken Beseelt von Davids Umarmung, macht sich Lisa eifrig an die letzten Vorbereitungen für die bevorstehende Präsentation. Richard hat mitbekommen, dass David seine Strategie nun kennt und ist sich seiner Sache nicht mehr sicher. Aber noch gibt er nicht auf: Lisa ist gerade dabei, der Präsentation den letzten Schliff zu geben, als eine geheimnisvolle CD für Richard von Brahmberg abgegeben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Nina-Friederike Gnädig (Sabrina Hofmann) Ulrike Mai (Helga Plenske) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Michaela Zschiechow