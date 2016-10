SAT.1 Emotions 08:40 bis 09:25 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 173 D 2011 16:9 HDTV Merken Conrad ist zuversichtlich, dass bald Ruhe in seiner Familie einkehren wird; er ahnt nichts von Saskias Intrige. Henriette ist völlig überrumpelt von Florians plötzlichem Heiratsantrag. Ist es wirklich die große Liebe oder sieht er nur die nette Krankenschwester in ihr? Als Ursulas Schwester bei ihr auftaucht, weil ihr Mann mit den Ersparnissen und einer jüngeren Frau durchgebrannt ist, nimmt sie Elisabeth selbstverständlich bei sich auf. Doch bald gibt es Reibereien ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Franziska Hörisch, Didi Gassner Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Marc Sill Musik: Curt Cress