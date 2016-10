SAT.1 Emotions 16:50 bis 17:15 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 753 D 2011 16:9 Merken Fannis Auftauchen ist ein Schock für Tom. Doch schließlich erklärt er sich zu einem Gespräch mit ihr bereit. Währenddessen steigt in Anna eine dumpfe Angst auf: Sie überlegt, wie sie reagieren würde, wenn Jonas plötzlich wieder auftauchen würde. Die Angst, dass Tom sich doch wieder für Fanni entscheiden könnte, nagt an ihr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Klaus-Dieter Klebsch (Bruno Lanford) Jacob Weigert (Enrique Vegaz) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Franziska Matthus (Natascha Broda) Chris Gebert (Virgin) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Aglef Püschel Kamera: Michael Strecker Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann