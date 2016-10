SAT.1 Emotions 06:20 bis 07:10 Show Sechserpack Liebe Liebe D 2004 Merken Sketch-Comedy, heute mit dem Thema "Liebe": Wenn man sich liebt, geht man Kompromisse ein. So geht sie zum Beispiel mit ins Fußballstadion, und er begleitet sie in die Oper. Wenn er's nicht vermeiden kann zumindest. Aber wenn er ihr schon mal den Gefallen tut, sollte er ihr besser nicht den Abend mit unpassenden Kommentaren vermiesen. Das kann übel enden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Shirin Soraya, Nina Vorbrodt, Emily Wood, Hanno Friedrich, Thomas M. Held, Mirco Reseg Originaltitel: Sechserpack Altersempfehlung: ab 6