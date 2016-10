Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokusoap Redwood Kings - Träume aus Holz Der sprechende Esel NZ 2015 Merken Im historischen Open-Air-Theater in den Ozark Mountains lernen die Besucher etwas über die Geschichte ihres Landes. Hier wird das Stück "The Sheperd of the Hills" aufgeführt. Die Show basiert auf einem Buch von Harold Bell Wright aus dem Jahr 1907 und spielt im Wilden Westen. Passend dazu bauen die "Redwood Kings" am Eingang des Vergnügungsparks eine hölzerne Schießbude mit beweglichen Figuren, die miteinander interagieren. Darin fühlt man sich in die Zeit um die Jahrhundertwende zurückversetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Redwood Kings