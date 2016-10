Animal Planet 16:30 bis 17:15 Dokusoap Die süßesten Haustiere der Welt Süße Miezen USA 2013 Merken Selbst Machos brechen beim Anblick von Katzenvideos in Begeisterungsstürme aus. Und dieses Mal ist bei die "süßesten Haustiere der Welt" eine echte Charmeoffensive angesagt, denn die Samtpfoten zeigen, was sie alles drauf haben. Sie sind tolle Jäger, Top-Athleten und echte Verrenkungskünstler. Im Wettbewerb stehen ein Kätzchen, das mehrere Tanzstile beherrscht und von Hip-Hop bis Boogie punktet; eine Fitness-Katze, die auf dem Laufband alle platt macht; eine DJ-Katze, die ihren ersten Remix in Arbeit hat; und Spiderman-Cat Piggy, die kopfüber an Kühlschränken herunterklettert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Cutest Pet