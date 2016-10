Animal Planet 10:20 bis 11:05 Dokumentation Die unglaublichsten Tiergeschichten Aussehen ist alles USA 2009 Merken Wer sich schon vor Mäusen fürchtet, wird vom größten Nagetier der Welt kaum begeistert sein: Wasserschwein Caplin kommt aus Südamerika und lebt bei Melanie in Texas. Er wiegt 45 Kilo und ist im Vergleich zu seinem Artverwandten, dem Meerschweinchen, ein echtes Monster. Der dicke Nager hat inzwischen Melanies Haus erobert und sich auch den Pool unter den Nagel gerissen. Elwood ist optisch ebenfalls kein Hit. Die Schopfhund-Chihuahua-Mischung ist kahl und fast zahnlos - hat aber trotzdem großen Erfolg: Als "Hässlichster Hund der Welt" holte sich Elwood 2007 den Titel und hat inzwischen ein Buch veröffentlicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Planet's Most Outrageous