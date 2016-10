Animal Planet 08:50 bis 09:35 Dokumentation Auf Bigfoots Spuren In North Carolina USA 2011 Merken Die "Bigfoot"-Jäger um Matt Moneymaker machen sich auf den Weg nach North Carolina, in den 200 Quadratkilometer großen "Uwharrie National Forest". Früher stieß man hier auf ergiebige Goldadern, heute gilt die Region als Eldorado für "Sasquatch"-Forscher. Über 100 "Bigfoot"-Begegnungen wurden hier in den letzten 30 Jahren vermeldet, jetzt versetzt ein neuer Videobeweis die Community in Aufregung: Ein Camper hat eine über zwei Meter große, mysteriöse Gestalt gefilmt, bei der es sich um das berühmte Fabelwesen handeln könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Finding Bigfoot