MDR 22:00 bis 22:45 Show SchleichFernsehen Extra D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Gäste: Christiane Blumhoff, Horst Evers, Uwe Steimle und das Stimmungsbüro Kreitmeier In dieser Sonderausgabe treffen Süd und Ost aufeinander. Der bayerische Kabarettist Helmut Schleich führt durch den Abend und empfängt seinen sächsischen Kollegen Uwe Steimle. Das ungewöhnliche Duo schaut mit viel Humor und sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf den Rest der Republik. Ein Freundschaftsabend der besonderen Art steht bevor, mit Kabarett der Spitzenklasse. Helmut Schleich ist bekannt als Meister der Verwandlung und genialer Parodist. Er schlüpft in die verschiedensten Personen aus Politik und Gesellschaft und stellt mit Witz und Satire deren Ecken und Kanten bloß. Der legendäre Franz Josef Strauß fehlt nie im Universum der Schleich-Figuren und es ist verblüffend, wie lebensecht der Kabarettist diesen Politiker auferstehen lässt. Uwe Steimle, ebenfalls Satiriker, beleuchtet mit präzisem Spürsinn das sächsische Gemüt. Liebenswert, skurril, lakonisch und authentisch präsentiert er mit sympathischem Herkunftsstolz eine etwas andere Weltsicht. Gemeinsam sind sie ein fulminantes Team, das einen kabarettistischen Abend mit Tiefgang verspricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Helmut Schleich Gäste: Gäste: Christiane Blumhoff, Horst Evers, Uwe Steimle, Stimmungsbüro Kreitmeier Originaltitel: SchleichFernsehen Extra

