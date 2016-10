MDR 20:15 bis 21:45 Dokumentation So schön ist Dresden Eine musikalische Entdeckungsreise präsentiert von Uta Bresan D 2016 2016-10-08 14:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Uta Bresan zeigt uns als waschechte Dresdnerin ihre Stadt, die durch ihre Schönheit und ihre Sehenswürdigkeiten weltberühmt ist. Dabei wandelt sie im Schlosspark Pillnitz, probiert die Köstlichkeiten der nahen Weinberge, plaudert mit so manchem Dresdner Prominenten oder genießt die bezaubernde Natur und die vielen Sehenswürdigkeiten. Na, neugierig geworden? Dann begeben Sie sich mit uns auf eine musikalische Entdeckungsreise durch das schöne Elbflorenz. Erleben Sie einmalige Bilder der Stadt an der Elbe und natürlich jede Menge beliebte Musik, u.a. mit: Nicole, Olaf Berger, Roland Kaiser, Mara Kayser, Gerd Christian, Annemarie Eilfeld, Destivo und Michael Hirte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Uta Bresan Originaltitel: So schön ist Dresden