MDR 11:55 bis 13:25 Show Nun will der Herbst uns grüßen Die Show zwischen Stoppelfeld und Weinberg mit Maxi Arland D 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Maxi Arland ist wieder unterwegs. Diesmal als Erntehelfer zwischen Pirna und Diesbar-Seußlitz. Im Elbtal hat die Weinlese begonnen. Aber auch Kürbisse, Kartoffeln, Äpfel und Nüsse sind reif für die Ernte. "Nun will der Herbst uns grüßen" ist ein musikalisches Feuerwerk der Herbstfarben, Feste und Bräuche. Mit dabei sind: Patrick Lindner, Vincent & Fernando, Uta Bresan, Gerd Christian, Astrid Harzbecker, Captain Cook und seine singenden Saxophone, Florian Fesl, Bergfeuer mit Judith, Michael Morgan, Trenkwalder u.a. Bei dieser Show zwischen Stoppelfeld und Weinberg kocht Maxi Arland "sächsische Kartoffelsuppe", trifft einen ungewöhnlichen Bäcker, lässt sich mit einer vietnamesischen Rikscha chauffieren, lernt die erste sächsische Weinkönigin kennen und ist auf der Suche nach einer ganz bestimmten Keule. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Maxi Arland Gäste: Gäste: Patrick Lindner, Vincent & Fernando, Uta Bresan, Gerd Christian, Astrid Harzbecker, Captain Cook und seine singenden Saxophone, Florian Fesl, Bergfeuer mit Judith, Michael Morgan, Trenkwalder Originaltitel: Nun will der Herbst uns grüßen