RTS Deux 20:35 bis 21:35 Sonstiges Examens médicaux: jusqu'où aller ? GB 2015 Untertitel Il y a cent ans, si les médecins voulaient comprendre ce qui se passait à l'intérieur de votre corps, ils devaient attendre votre mort pour découper vos viscères et les étudier ! Aujourd'hui, la technologie moderne propose des scanners, des tests sanguins, génétiques, urinaires? avec, à la clé, l'espoir que si on détecte une maladie assez tôt, on pourra peut-être la guérir. Des milliers de personnes en parfaite santé subissent des examens, chaque jour, dans l'espoir de repérer une maladie avant même que ses symptômes n'apparaissent. Et ces examens sont devenus un commerce très rentable. Trente-trois pays disposent de programmes de dépistages nationaux. Au Japon, des check-up annuels sont obligatoires pour tous les employés et aux Etats-Unis, la moitié des consultations chez le médecin correspondent à des contrôles de routine. Si vous êtes en bonne santé, est-ce une bonne idée de passer tous ces examens pour qu'on vous le confirme - Le journaliste anglais Michael Mosley joue les cobayes et fait le " testeur de tests " médicaux ; il passe tous ceux qu'on propose aux personnes qui " se sentent bien " ; une façon pour lui de les évaluer et de faire la lumière sur l'envers du décor. Les rayons émis par les scanners ; l'angoisse que génère le moindre des tests (attendre les résultats n'est pas anodin) et le danger de la surenchère de diagnostics (dont l'alarmante conséquence est de faire de personnes parfaitement saines, des patients soumis à une médication, à de la chirurgie ou même de la chimiothérapie). Une étude montre qu'il suffit de suivre quelques conseils basiques pour retarder une démence de sept ans ; bouger, manger sainement, surveiller son poids, ne pas fumer, boire avec modération. Le risque de déclencher une maladie cardiovasculaire baisse de 70 % et on peut espérer vivre six ans de plus ! Il n'est donc pas forcément nécessaire d'effectuer des examens coûteux. Des moyens tout simples permettent de vivre longtemps, en bonne santé? Et plusieurs médecins d'attester du fait que ces examens ne sont pas forcément efficaces en termes de prévention? Originaltitel: Are Health Tests Really a Good Idea? Regie: Serena Davies Musik: Rob Manning