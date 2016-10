RTS Deux 14:55 bis 15:55 Sonstiges Temps présent Héritage, merci bien! CH Stereo Untertitel Merken 60'000 suisses décèdent chaque année. Ils laissent derrière eux un joli bas de laine: 60 milliards de francs, selon certaines études. Ce pactole n'est pas pour tout le monde: la grande majorité des helvètes hérite rarement de plus de 50'000 francs. Et quand l'argent vient se mêler à l'émotionnel, rien ne va plus. L'héritage n'est pas toujours un cadeau, souvent source de conflits et parfois même, le dernier coup de couteau asséné aux survivants. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Clémentine Bugnon et Sabine Kennel