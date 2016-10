RTS Un 16:50 bis 17:35 Actionserie Scorpion Der Vegas-Job USA 2014 Untertitel Merken O'Brien accepte un contrat privé et emmène son équipe dans un casino de Las Vegas afin de déterminer pourquoi une table rapporte moins d'argent que les autres. L'affaire résolue et alors qu'ils s'apprêtent à partir, Walter comprend qu'un braquage est sur le point d'avoir lieu. Comme les voleurs ne sont pas sortis du bâtiment, O'Brien devient le suspect numéro 1... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Corbin Bernsen (Bob Connelly) Originaltitel: Scorpion Regie: Dwight H. Little Drehbuch: Elizabeth Beall Kamera: Ken Glassing Musik: Tony Morales