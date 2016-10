Schauspieler: Jewel Staite (Monica Boland) Ryan Robbins (Aiden) John Cassini (Isaac Nolan) Lucia Walters (Teressa Lidiard) Martin Cummins (Collin Murphy) Leah Gibson (Gemma Wheeler) Matty Finochio (Agent Dueck)

Originaltitel: Not with His Wife Regie: Chad Krowchuk Drehbuch: Karolin Phillips, James Phillips